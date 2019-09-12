Токио, , 10:35 — REGNUM Компании Koei Tecmo и Team Ninja представили новый трейлер своей предстоящей игры Nioh 2. Ролик появился на официальном YouTube-канале Playstation 11 сентября.

В трейлере разработчики раскрыли примерную дату релиза игры — начало 2020 года. В новой части «самурайского экшена» главный герой сможет переключаться между двумя формами: человека и демона.

Напомним, оригинальная Nioh вышла в 2017 году. В ней игроки управляют английским мореплавателем Уильямом Адамсом и сражаются с демонами.

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