Купертино, США, , 10:17 — REGNUM Зашифрованное сообщение включила компания Apple в видеоролик с краткой нарезкой презентации iPhone 11. Видео с «пасхалкой» опубликовано на YouTube.

Пользователи обратили внимание, что после одной минуты и 23 секунд ролика на экране появляется синий экран с бинарным кодом и указанием на ошибку: «Error 09102019». Эти цифры отсылают к дате презентации — 10 сентября, ниже говорится о «пасхальном яйце», то есть секрете для поклонников Apple.

После перевода нулей и единиц в текстовый формат пользователи прочли признание в любви.

«Итак, вы нашли время, чтобы расшифровать это? Мы вас любим», — говорится в послании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Apple официально представила три новых модели смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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