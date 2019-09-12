Купертино, США, , 10:06 — REGNUM На прошедшей 11 сентября презентации компания Apple кроме новых iPhone и потокового видеосервиса представила также свой игровой сервис по подписке Arcade. Он будет запущен 19 сентября 2019 года.

Компания сообщила, что подписчики получат «неограниченный доступ» к более, чем 100 играм, релиз которых состоится «осенью» 2019 года. Отмечается, что в Arcade не будет никакой рекламы и его пользователи смогут запускать игры как в онлайн-режиме, так и в случае, если они будут отключены от сети. Кроме того, они смогут переключаться в играх с iPhone на iPad, Mac и Apple TV.

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Apple впервые анонсировала Arcade во время презентации потокового сервиса Apple TV+ в марте 2019 года. Ранее стало известно, что стоимость подписки на сервис составит $4,99.

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