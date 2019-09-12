Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров принял участие в работе российской делегации, посетившей Баку. На встречах руководитель УрФУ рассказал подробности о сотрудничестве с Бакинским госуниверситетом и Азербайджанским университетом языков, сообщает 12 сентября пресс-служба российского вуза.

«С Азербайджанским университетом языков у нас довольно давние отношения, — сообщил Кокшаров. — В УрФУ работает центр азербайджановедения, который поддерживает активные связи с республикой. Кроме того, наши студенты участвуют в работе центра мультикультурализма имени Гейдара Алиева: в зимних и летних школах в Баку, мы принимаем у себя азербайджанских студентов. Руководитель университета Камил Абдуллаев — известный деятель культуры, писатель, экс-госсоветник по культуре, наш почетный доктор».

В то же время, отметил ректор на встрече со своим коллегой Эльчином Бабаевым, сотрудничество с Бакинским госуниверситетом только начинается.

«Это первый шаг навстречу друг другу, — подчеркнул Кокшаров. — Естественные науки, математика и гуманитарные науки — сферы, где у наших ученых есть интересы. Для примера, в этом вузе отличный журнал по прикладной математике. Также институты УрФУ готовы принимать студентов из этого вуза на программы двойных дипломов, по обмену, на зимние и летние школы».

Среди общих тем обсуждения звучала также предстоящая в Екатеринбурге в 2023 году летняя Универсиада и планы по вхождению вузов и предприятий Азербайджана в созданный по инициативе УрФУ межрегиональный Уральский научно-образовательный центр.

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