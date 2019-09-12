Магас, , 09:59 — REGNUM В Ингушетии может лишится автомобиля заместитель министра природных ресурсов и экологии. Прокуратура обратилась в суд с требованием изъять иномарку стоимостью 2,7 млн рублей в пользу государства, так как чиновник не отчитался, на какие деньги он ее приобрел, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Заявление прокуратуры направлено в Магасский районный суд. В нем сказано, что в доход государства должен быть обращен автомобиль 2018 года выпуска, «в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы».

Указанная иномарка была выявлена в ходе проверки прокуратуры сведений о доходах и расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера за 2018 год сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия. Как было установлено, факт покупки дорогого автомобиля замминистра скрыл. Из имеющихся у него в собственности транспортных средств он указал лишь старый «Мерседес» 2010 года выпуска, который был им продан в сентябре 2018 года.

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Стоимость автомашины превышает общий доход чиновника и супруги за три последних года, который составил чуть более 1,4 млн рублей. Законность средств, на которые куплен автомобиль, не подтверждена документами, вследствие этого сделан вывод, что иномарка приобретена на незаконные доходы и должна быть обращена в пользу государства.

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