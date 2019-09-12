Токио, , 10:17 — REGNUM Разработчики игры Yakuza: Like a Dragon поделились первыми подробностями предстоящего проекта. Оказалось, геймеров ожидают мини-игры в стиле серии Mario Kart, сообщает Famitsu 12 сентября.

В Like a Dragon появятся и две другие мини-игры: автоматы патинко (вид игрового автомата чрезвычайно популярный в Японии) и ритм-игра Traditional Movie Theater. Сообщается также, что главный герой сможет призывать напарников для помощи в бою, используя свой смартфон.

Ранее компания Sega анонсировала новую игру в серии Yakuza. Сообщалось, что главным героем проекта станет японец Ичибан Касуга, а местом действия — город Иокогама.

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