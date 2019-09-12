Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Погода в Петербурге постепенно приходит в норму после аномально теплой первой декады сентября, когда дневная температура приближалась к 30 градусам и поставила рекорд.

Пространство для отдыха у Южной дороги Крестовского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, Северная столица 12 сентября находится «на периферии далекого циклонического вихря».

Из-за этого небо в Петербурге вновь плотной пеленой закроют облака, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди.

«При этом продолжится постепенное ослабление притока солнечного тепла. Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер юго-западный 6−11 м/с, порывистый», — отметил синоптик.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу ранее предупредило горожан и гостей города об усилении южного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду, призвав к внимательности и осторожности.

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