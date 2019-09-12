Уфа, , 09:53 — REGNUM Фестиваль хлеба пройдет в городе Стерлитамаке. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Хлеб

Праздник состоится 14 сентября с 12 до 15 часов в Стерлитамакском в сквере перед кинотеатром «Салават».

По словам организаторов, в рамках фестиваля пройдет интерактивная выставка, которая расскажет о хлебных зерновых культурах, особенностях их выращивания и использования в хлебопечении разных народов мира.

Гости фестиваля попробуют смолоть зерно, просеять муку, разделать тесто и «испечь» хлеб.

Кроме этого, на мероприятии будут работать игровые площадки для всей семьи, творческие мастерские и фото-зоны. Дети смогут нарисовать на улице рисунок и пообщаться с героями ярмарочных площадей.

Каждый гость фестиваля сможет попробовать хлеб разных народов из различных зерновых культур.

Угощением праздника станут 100 пирогов, которые будут выпечены к концу фестиваля.

На праздничном концерте выступят творческие коллективы Стерлитамака.

Напомним, что фестиваль хлеба является завершающим мероприятием республиканского проекта «Хлебная дорога добра». Он пройдёт с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества.