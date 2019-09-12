Москва, , 09:49 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов возмущен самоуправством газовых служб, он считает, что договоры техобслуживания не являются гарантией от взрывов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Миронов рассказал об участившихся случаях отключения от газоснабжения всего дома в случае отсутствия у одного-двух собственников договоров техобслуживания.

«Добросовестных жильцов поголовно «наказывают» за соседей, это абсолютно недопустимо. По закону, за отсутствие договора конкретного собственника можно привлечь к административной ответственности. Есть правовые меры воздействия, а тотальные отключения — это произвол. Газоснабжающие организации должны поставлять людям ресурсы, а не репрессии», — заявил Миронов.

Однако, указал он, основная проблема заключается в том, что система техобслуживания ВГКО не снижает рисков ЧП.

«Договор техобслуживания на деле не является гарантией безопасности. Люди платят 1500−2000 рублей только за то, чтобы к ним раз в год явился специалист с беглой проверкой. Это осмотр, а не обслуживание», — подчеркнул парламентарий.

Деньги взимаются за мониторинг, а за ремонт или замену газового оборудования граждане по-прежнему должны платить отдельно, причем по непомерно высоким ценам, которые выставляют обслуживающие организации-монополисты, констатировал Миронов.

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