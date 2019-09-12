Иркутск, , 09:44 — REGNUM Иркутские власти инициировали проведение опроса общественного мнения по порядку избрания мэра. Как поясняется в официальном сообщении мэрии, опрос проводится в форме анкетирования, а его результаты будут направлены в Законодательное собрание Иркутской области «в целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения проекта закона о порядке избрания главы административного центра Иркутской области», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, иркутянам предлагается определиться, какой способ избрания главы города является более правильным в Иркутске. Для ответа предложены такие варианты, как: «избрание, где я могу принимать непосредственное участие (прямые выборы)», «избрание из состава представительного органа власти (из числа депутатов Думы)», «избрание представительным органом власти (депутатами) из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса конкурсной комиссией (сити-менеджер)».

Также среди прочих респондентам предлагается ответить на вопрос: «Если все-таки законопроект о сити-менеджере в городе Иркутске будет принят Законодательным собранием Иркутской области, как вы отреагируете на это?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко вновь подтвердил журналистам, что является сторонником прямых выборов губернатора Иркутска и готов «пробить» их «несмотря ни на что».

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В ноябре с инициативой возвращения прямых выборов мэра в Улан-Удэ выступал глава Бурятии Алексей Цыденов. Вслед за Иркутской областью и Бурятией о возможном возвращении прямых выборов мэра заговорили в Забайкальском крае. О том, что читинцы должны сами, законными способами, высказать своё мнение относительно прямых выборах главы города заявлял в декабре 2018 года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

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