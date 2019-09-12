Бостон, США, 12 сентября 2019, 10:15 — REGNUM Разработчики из OtherSide Entertainment показали первый геймплейный ролик предстоящей игры System Shock 3. Видео появилось на YouTube-канале Dustman 11 сентября.
В трейлере протагонист перемещается по заброшенной космической станции и сражается с враждебными роботами и заражёнными людьми. Ему также противостоит искусственный интеллект станции по имени SHODAN.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики из Nightdive Studios решили выпустить обновлённую версию игры System Shock 2 в честь 20-летия проекта. В ней появятся улучшенная графика и новые геймплейные элементы.
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