Новосибирск, , 09:41 — REGNUM В Новосибирске в отношении генерального директора «Транскомплектэнерго» возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Как пояснили в ведомстве, при изучении бухгалтерской и кадровой документации компании обнаружилась, что 69 работников не получали зарплату более двухмесяцев. Сумма за это время накопилась приличная — более 2 млн рублей.

Проверка показала, что у руководства была возможность платить своим сотрудникам. Однако деньги, которые могли пойти на выплату зарплаты, гендиректор организации тратил на другие цели — налоговые платежи, расчёты с контрагентами и прочееВ отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).