Димитровград, Ульяновская область, , 09:40 — REGNUM Члены трёх поисковых объединений Ульяновской области вернулись из экспедиции в рамках всероссийской вахты памяти, которая прошла в Воронежской области. Были найдены останки 24 красноармейцев. Следующим этапом проекта станет работа организация в регионе передвижных выставок, сообщает администрация Димитровграда.

Экспедиция посвящена 75-летию Победы и прошла на территории Верхнемамонского района Воронежской области в рамках проекта «По следу волжан, что годами размыт», получившего президентский грант. От Ульяновской области в экспедиции приняли участие три поисковых объединения: «Святой Гавриил», «Патриот» и «Ратибор». Раскопки шли на участке военной операции «Малый Сатурн» у населенных пунктов Верхний и Нижний Мамон, Осетровка, Дерезовка, Донской и бывший хутор Красное Ореховое.

В ходе раскопок найдены останки 24 красноармейцев, но идентифицировать их не удалось: поисковики не нашли медальонов и подписанных вещей бойцов.

Кроме того, в рамках проекта прошли рекогносцировки продолжения поисковых операций в ближнесрочной перспективе. Молодых поисковиков обучали принципам работы с металлодетекторами, поисковыми щупами, ориентированию на местности, работе с военными картами.

Следующим этапом проекта станет работа передвижных выставок на территории пяти муниципалитетов Ульяновской области. Отмечается, что главная задача — просветительская патриотическая работа в учебных заведениях. Молодые поисковики представят своим сверстникам материалы в школах и техникумах, расскажут о проделанной работе и сражениях, по местам которых прошли поисковые отряды.