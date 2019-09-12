Москва, , 09:40 — REGNUM В Москве в парке «Сокольники» состоится фестиваль, посвященный 100-летию Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова, сообщается на сайте столичного градоначальника.

Подробнее: Скорая помощь Москвы перевела сайт на английский и испанский языки

В программе фестиваля «100 лет спасаем жизни» запланированы игры, лекции и мастер-классы. Пройдет выставка ретро-автомобилей скорой помощи.

Дети смогут больше узнать о профессии врача, научиться оказывать первую медицинскую помощь, в взрослые смогут испытать себя в роли диспетчера скорой помощи. Вход на фестиваль свободный.

Справка ИА REGNUM:

Впервые бригада Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова выехала на вызов 15 октября 1919 года. В настоящее время в Москве работает 60 подстанций, более 1 тыс. бригад скорой помощи дежурят круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова в августе 2019 года стал доступен на английском и испанском языках.

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