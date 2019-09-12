Петропавловск-Камчатский, , 09:47 — REGNUM Сенатор от Камчатки и крупный рыбопромышленник Борис Невзоров обсудил с главой регионального УФСИН Дмитрием Коноваловым возможность трудоустройства заключенных на предприятиях рыбопромышленной отрасли региона, а также создание исправительных центров на базе коммерческих организаций полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сенатор Борис Невзоров и глава УФСИН Камчатки Дмитрий Коновалов Пресс-служба УФСИН Камчатки

Читайте также: Сенаторы-единороссы от Камчатки стали самыми богатыми в Совете Федерации

Сенатор выразил готовность за свои личные деньги приобрести холодильники и телевизоры в камеры СИЗО, где содержатся подростки и женщины. Помимо этого, сенатор профинансирует покупку оборудования для создания телестудии в женской колонии в посёлке Мильково.

После беседы начальник УФСИН Дмитрий Коновалов и сенатор Борис Невзоров сделали совместное фото, на котором российский сенатор запечатлен в куртке с изображением британского флага.

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы-единороссы от Камчатки Борис Невзоров и Валерий Пономарев стали самыми богатыми в Совете Федерации. В частности, доход Бориса Невзорова за 2018 год составил 489 млн рублей, Валерия Пономарева — 2,3 млрд рублей.