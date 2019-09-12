Оренбург, , 09:36 — REGNUM В Оренбургской области в рамках национального календаря профилактических прививок осенью 2019 года планируют сделать бесплатные прививки от гриппа для 890 тыс. человек, в том числе 325 тыс. детей, а также 7 тыс. беременных женщин. Это 45% от общего числа жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Оренбуржья.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стоит отметить, что план, когда готовились к эпидемическому сезону 2018−2019 годов, составлял 808 тыс. человек.

В регион уже поступила партия вакцины «Совигрипп». Медики подчеркивают, что прививки эффективны и безопасны. Об этом свидетельствует анализ прививочных кампаний. За последние десять лет привито более 6 млн человек, при этом среди них не зафиксировано ни одного случая поствакцинального осложнения и летального исхода.

Добавим, планируется, что к 2023 году Россия перейдет на новую четырёхвалентную вакцину от гриппа. Её особенность заключается в том, что она содержит сразу четыре штамма гриппа.

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