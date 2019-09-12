Уфа, , 09:40 — REGNUM Пять медицинских автопоездов продолжают работать в Башкирии в рамках акции «Здоровая республика-здоровый регион». Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

По словам чиновников, на сегодняшний день в рамках акции осмотрено более 88 тыс человек и выявлено 8028 социально-значимых заболеваний.

Медицинскими работниками выявлено 492 случая подозрения на злокачественные опухоли, 744 случая сахарного диабета, 6731 случай повышенного артериального давления.

Сейчас мобильный модуль «Диагностика» работает в Иглинском районе. С 14 сентября он отправится в Нуримановский район.

На сегодняшний день врачи Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова осмотрели 5209 человек и провели более семи тысяч видов исследований.

В Зилаирском районе сейчас работает кардиологический модуль. Всего врачами было осмотрено 4740 человек.

В Чекмагушевском районе врачи принимают пациентов в стоматологическом модуле. Здесь врачи уже осмотрели 748 человек.

Напомним, что акция «Здоровая республика — здоровый регион» стартовала в Башкирии в апреле текущего года и продлится до 10 октября 2019 года.