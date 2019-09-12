Цхинвал, , 09:23 — REGNUM 10 сентября в заседании парламента Южной Осетии был принят закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Южная Осетия», направленный на формирование единой государственной политики в области защиты населения от туберкулеза. Об этом сообщает агентство «Рес».

Как пояснил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Александр Плиев, создание правовых основ осуществления государственной политики в области предупреждения распространения туберкулеза среди жителей республики было необходимо. По данным министерства здравоохранения Южной Осетии, смертность от туберкулеза в республике превышает российские показатели. Точная статистика не ведется, так как в связи с отсутствием тубдиспансера граждане Южной Осетии чаще обращаются в российские медицинские учреждения.

5 июля ИА REGNUM сообщало о дефиците в Южной Осетии вакцины против бешенства, связанного со сбоем в производстве у поставщика из России. В начале августа в республику завезли более 1000 единиц вакцины. Таким образом, Южная Осетия обеспечена препаратом до конца года.

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