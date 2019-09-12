Магас, , 09:17 — REGNUM В Ингушетии состоится вечер творчества знаменитого французского актера Алена Делона. Власти города Магаса намерены пригласить на мероприятие саму легенду мирового кинематографа. Об этом сообщил мэр города Беслан Цечоев.

«Мы планируем провести вечер творчества всемирно известного французского актера Алена Делона в этнографическом музее, созданном мэрией Магаса внутри ингушской стометровой башни. Уверен, что наши жители будут рады его видеть в гостях», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2RdlWOB29S/

Цечоев, судя по всему, является поклонником французского кино. Так, в 2019 году по его приглашению в республике побывали актер Сами Насери и его брат — режиссер Ларби Насери. Звезда кинофильма «Такси» снялся в ролике, который рекламирует велотакси в столице Ингушетии. По мнению властей города, съемки известного актера привлекут иностранных туристов в республику.

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