Улан-Удэ, 12 сентября 2019, 09:17 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии, член фракции «Единая Россия» Мунко Буянтуев признан виновным в контрабанде леса за границу. Такое решение, как сообщает «МК в Бурятии», принял Верховный суд республики.
В 2014 году возглавляя компанию «БайкалЛес», политик реализовал партию пиломатериалов маньчжурским фирмам.
«Следствие также ставило в вину Мунко Буянтуеву то обстоятельство, что, осуществив экспорт пиломатериалов в Китай, он не выполнил обязанности по репатриации денежных средств по внешнеторговым контрактам на сумму свыше 19 миллионов рублей», — отмечает издание.
В результате судья признал политика виновным в вывозе в Китай 900 кубометров леса на 3,8 млн рублей и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно.
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