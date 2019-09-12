Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии, член фракции «Единая Россия» Мунко Буянтуев признан виновным в контрабанде леса за границу. Такое решение, как сообщает «МК в Бурятии», принял Верховный суд республики.

В 2014 году возглавляя компанию «БайкалЛес», политик реализовал партию пиломатериалов маньчжурским фирмам.

«Следствие также ставило в вину Мунко Буянтуеву то обстоятельство, что, осуществив экспорт пиломатериалов в Китай, он не выполнил обязанности по репатриации денежных средств по внешнеторговым контрактам на сумму свыше 19 миллионов рублей», — отмечает издание.

В результате судья признал политика виновным в вывозе в Китай 900 кубометров леса на 3,8 млн рублей и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно.

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