Москва, , 09:16 — REGNUM У жителей Москвы появилась новая возможность управлять городом с помощью смартфонов, сообщается на портале мэра столицы.

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В новейшей версии мобильного приложения «Активный гражданин» появился раздел «Краудсорсинг-проекты правительства Москвы».

Теперь любой желающий может предложить свои идеи по улучшению жизни и развитию Москвы. Путём голосования отбираются самые эффективные идеи, а затем они реализуются в жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что портал «Активный гражданин» не искажает позиции граждан, передает их выбор правильно.

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