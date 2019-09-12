Сеул, , 09:33 — REGNUM В 2019 году число жителей Южной Кореи, отправляющихся зарубеж во время праздника Чхусок (12 — 15 сентября), сократилось на 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании электронной коммерции Ticket Monster.

Согласно опубликованным данным, в период с 20 августа по 9 сентября продажи отечественных отелей и курортов выросли на 43%, тематических парков — на 640%, товаров для спортивного и активного отдыха — на 143%, океанариумов — на 78%.

«Праздничные выходные длятся четыре дня, поэтому большинство отдают предпочтения поездкам по стране, нежели за рубеж, — отметили представители компании. — Однако те, кто выбирает поездки за рубеж, отправляется в Юго-Восточную Азию».

В этом году самыми популярными направлениями стали Тайбэй (Тайвань), Себу (Филиппины), Ханой (Вьетнам), Бангкок (Таиланд).

Чхусок — праздник урожая и поминовения предков. Считается один из самых важных праздников в году.