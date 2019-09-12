Иркутск, , 09:09 — REGNUM Новый договор о сотрудничестве заключили Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) и Шэньянский университет (Китай), сообщает 12 сентября пресс-служба российского вуза.

Стороны договорились развивать обмен преподавателями, учёными и студентами, а также реализовывать совместные исследовательские и образовательные проекты и программы. Сотрудничество предполагает организацию конференций, семинаров и публикацию научных статей.

О роли иркутского образовательного учреждения и дружеских отношениях между двумя странами сообщил заместитель мэра Шэньяна Цзян Цзюнь. По его словам, становлению дружбы во многом способствовала поддержка, которую несколько десятилетий назад СССР оказал Китаю.

«Наш народ хранит память о помощи со стороны Советского Союза. На протяжении многих лет наша молодежь выбирает ИРНИТУ для получения высшего образования. Выпускники Иркутского политеха, часть из которых уже вышла на пенсию, занимали руководящие посты в Шэньяне, — сказал представитель китайской делегации. — В настоящее время в городе интенсивно развиваются роботостроение, различные сферы промышленности. Надеюсь, что с заключением договора мы сумеем усилить взаимодействие по этим и многим другим направлениям».

Как сообщалось ранее, 13 октября 2017 года между двумя вузами было подписано соглашение о международном сотрудничестве в области образования, науки и технологий. Кроме того, ИРНИТУ активно развивает отношения с Шэньянским химико-технологическим университетом (ШХТУ).

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