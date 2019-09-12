Киев, , 08:56 — REGNUM Один из участников обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, зенитчик Владимир Цемах возвращается в Донбасс. Об этом заявил 11 сентября украинский ресурс «Граты» со ссылкой на запись дочери Цемаха в социальных сетях.

«Ура, дорогие мои, едем домой!» — написала женщина под фотографией, на которой она стоит рядом с отцом.

Напомним, гражданин Украины Цемах был похищен украинскими спецслужбами из своей квартиры в ДНР и вывезен на подконтрольную Украине территорию. Позже его включили в список лиц, переданных России в рамках обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей в подозреваемые по делу о сбитом над Донбассом самолёте Boeing рейса MH17.

Читайте также: Голландцы сделали зенитчика ДНР Цемаха подозреваемым по делу MH17