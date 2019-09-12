Ташкент, , 08:50 — REGNUM При антимонопольном комитете Узбекистана создано агентство по защите прав потребителей, сообщает 12 сентября издание «Новости-Узбекистана» со ссылкой на соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Отмечается, что агентство займется выработкой единой государственной политики, а также координацией деятельности госорганов в сфере защиты прав потребителей и регулирования рекламного рынка.

Сотрудники агентства будут выполнять контрольную закупку товаров и услуг в точках розничной торговли, проверять деятельность субъектов предпринимательства в случае нарушения прав потребителей, а также выполнять другие функции в этой сфере.

Напомним, власти Узбекистана заявили о намерении создать агентство и фонд защиты прав потребителей в 2018 году. Планировалось, что уставной капитал фонда должен был составить 5 млрд сумов ($533 тыс.).

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