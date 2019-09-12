Париж, , 08:44 — REGNUM Французское казино Barriere открывает в эту пятницу, 13 сентября, свой первый игорный клуб на Елисейских полях и пятое заведение такого рода в Париже, сообщает Le Parisien.

После закрытия игорных домов из-за уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и уголовных дел в столице появляются заведения нового типа, разрешенные с 1 января 2018 года. В этих казино нет игровых автоматов и рулеток.

Казино Barriere, расположенное в самом центре Парижа, площадью более 1 300 м², предлагает гостям в общей сложности 27 игровых столов, в том числе 14 предназначенных для игры в покер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские и вьетнамские полицейские арестовали 108 подозреваемых в организации трансграничной сети игорных заведений.

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