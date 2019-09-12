Лусака, , 08:39 — REGNUM Вице-президент Замбии Инонге Вина посоветовала замбийцам ввести в свой рацион более питательную пищу, а не полагаться на основной продукт питания из кукурузной муки, известный как ншима. Об этом сообщает ВВС Africa.

Ншима — туго сваренная каша из кукурузной муки, которая подается почти с каждым приемом пищи в Замбии.

Вице-президент отметила, что такие продукты, как пшено, батат, тыква и маниок, имеют множество преимуществ для здоровья.

«Постепенный переход от блюд, преимущественно изготовленных из кукурузы, полезен для нации, так как на наших столах будет больше питательных продуктов», — сказала Вина.

«Переход на более питательные продукты является одним из наиболее недорогих и эффективных способов решения проблемы задержки роста и недоедания в стране. Это также послужит гарантией продовольственной безопасности на бытовом и местном уровнях», — сказала Вина.

По сообщениям местных СМИ, в некоторых частях страны после сильных дождей в прошлом году отмечается сильный голод. От жителей поступали призывы объявить ситуацию национальной катастрофой. Однако правительство выступает против этой инициативы.