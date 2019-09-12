Москва, , 08:29 — REGNUM В России спустя сутки после презентации новых iPhone на сервисах объявлений появились предложения о продаже мест в очереди за гаджетами по цене до 500 тыс. рублей, соответствующие объявления размещены на Avito и «Юле».

Так, первые подобные предложения появились на Avito 9 сентября. Желающие встать в очередь уже с 11 сентября предлагают за свои услуги 400 тыс. рублей. Команда из трех человек готова отстоять в очереди за три дня до официальных продаж за 200 тыс. рублей.

Читайте также: Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

В сервисе «Юла» первые объявления о продаже мест в очереди за новым iPhone появились сразу после презентации гаджета. Максимальная цена за место составляет 500 тыс. рублей, автор готов занять очередь за неделю до старта продаж.

Напомним, продажи новых смартфонов от Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начнутся в России 20 сентября. Цена на iPhone 11 начинается от 59 990 рублей, iPhone 11 — от 89 990 рублей, максимальная стоимость iPhone 11 Pro составляет 131 990 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году предприимчивые жители Москвы предлагали купить место в очереди в день старта продаж iPhone, тогда стоимость такой услуги достигала 250 тыс. рублей.

Читайте также: Apple представила новую модель iPhone с тремя камерами