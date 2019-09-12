Москва, , 08:23 — REGNUM Жителям столицы синоптики на 12 сентября пообещали по-летнему тёплый и погожий день. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в дневные часы поднимется до отметки +25 °С.

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Предстоящим днём в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, последним по-летнему тёплым днём на текущей неделе станет пятница, 13 сентября. В этот день столбики термометров поднимутся до +22… +24 °С. А уже к 15 сентября в столичный регион придёт осень. В Москве значительно похолодает — до +11…+16 °С, прогнозируются кратковременные дожди.

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