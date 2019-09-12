Сеул, , 08:19 — REGNUM В южнокорейском городе Чханвон прошла церемония поминовения восемнадцати граждан страны, чьи жизни унес в сентябре 2003 году тайфун «Маэми». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в данной церемонии приняли участие более 200 человек, включая родственников погибших и простых граждан.

Известно, что в рамках церемонии поминовения семьи погибших принимают участие в стипендиальной программе. В этом году стипендию в размере 200 тыс. вон (~$170) получили 10 учеников начальной, средней и старших школ.

Напомним, что 12 сентября 2003 года тайфун «Маэми» (в переводе «Цикада») обрушился на Южную Корею. Скорость ветра при порывах в тот день достигала более 200 км в час. Число жертв составило 117 человек, 13 человек числятся пропавшими без вести.