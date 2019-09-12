Пермь, , 08:16 — REGNUM В Перми суд первой инстанции вынес приговор бывшему генеральному директору управляющей компании. Он признан виновным в совершении двух преступлений с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, в 2014—2015 году он похитил со счетов УК почти 1 млн рублей. Деньги переводились через две фирмы, а за тем обналичивались. Для перевода денежных средств составлялись липовые документы о якобы оказании сотрудниками частных организаций консультационных услуг. Кроме этого, экс-директор за счет УК оплатил назначенный ему штраф.

Индустриальный суд Перми назначил экс-руководителю управляющей компании пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также наложен запрет на деятельность по управлению жилым многоквартирным фондом в течение дух лет. Приговор в законную силу не вступил.