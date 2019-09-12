Кейптаун, , 08:17 — REGNUM В результате нападений на иностранцев в Южно-Африканской Республике (ЮАР) страну покинули свыше 600 граждан Нигерии, об этом 12 сентября сообщает Al Jazeera.

Репатриация нигерийских граждан произошла после того, как в результате беспорядков в Претории и Йоханнесбурге погибли 12 человек. Среди убитых, помимо нигерийцев, были граждане Эфиопии, Зимбабве, Демократической Республики Конго.

Также пострадало около 1 тыс. предприятий, принадлежавших иностранцам. Данный факт вызвал бурю возмущения среди африканских государств, ряд правительств которых призвали к бойкоту ЮАР.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни студентов ЮАР вышли на улицы с протестом против гендерного насилия