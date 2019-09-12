Париж, , 08:11 — REGNUM Согласно опросу, опубликованному французской исследовательской группой BVA Group, 52% жителей Франции устали от движения «желтые жилеты» и хотят, чтобы оно прекратилось, сообщает Ouest-France.

По данным исследования, пенсионеры (63%), руководители (61%) и представители промежуточных профессий (58%) больше всего выступают против движения «желтые жилеты».

С другой стороны, 52% рабочих все еще поддерживают социальную мобилизацию, равно как и 47% опрошенных, проживающих в сельской местности.

По итогам BVA Group, «движение «желтых жилетов» все еще очень популярно среди групп населения, которые его создали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после летнего перерыва активисты движения «желтые жилеты» вышли на улицы Парижа и ряда провинциальных городов 7 сентября 2019 года. Протестные акции, в которых приняли участие небольшое количество жителей Франции, закончились столкновениями.

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