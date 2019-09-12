Владивосток, , 08:15 — REGNUM Сокращение рабочей недели до четырёх дней не может произойти без проведения специальных научных исследований. Об этом заявила 12 сентября журналистам во Владивостоке уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Омбудсмена спросили, не придется ли работникам трудиться интенсивней, если рабочую неделю урежут на день. Для ответа на такой вопрос, отметила Москалькова, нужны мониторинги и исследования. Она выразила уверенность, что проект не может быть реализован «без специальных исследований».

Как сообщало ИА REGNUM, первым о четырехдневной рабочей неделе высказался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июле на Международной конференции труда в Женеве. Позже такую инициативу направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России, указав, что заработная плата при этом должна остаться прежней.

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