Москва, , 08:08 — REGNUM Сухие завтраки для детей, которые предлагаются покупателям на прилавках российских магазинов, будут подвергнуты дополнительной проверке. Её намерены провести сотрудники Роспотребнадзора. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что внеплановые контрольно-надзорные мероприятия будут проведены при поступлении в Роспотребнадзор из АНО «Роскачество» результатов лабораторного исследования продукции, сообщает РИА Новости. Проверки планируется провести с расширенным лабораторным исследованием образцов, то есть не только той партии, где были обнаружены токсичные элементы, но и аналогичной продукции других дат выработки.

Если в ходе проверки специалисты выявят не соответствующую стандартам безопасности продукцию, тогда руководителям предприятий торговли выдадут специальные предписания об изъятии её из продажи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе проведённого исследования специалисты Роскачества обнаружило в сухих завтраков некоторых производителей превышение допустимого уровня содержания охратоксина А, который чрезвычайно токсичен и оказывает негативное влияние на почки.

Напомним, согласно данным Всероссийского межрегионального многоцентрового исследования состояния питания детей от одного года до трёх лет, в России дети с самого раннего возраста питаются неправильно. Главные ошибки — недостаточное потребление мяса, овощей, фруктов, избыточное потребление сладостей (сахара) и использование «недетских» продуктов, таких как, например, пицца, сосиски, попкорн, чипсы, газированные напитки.

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