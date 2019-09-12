с. Берёзовка, Пермский край, , 08:04 — REGNUM В Березовском районе Пермского края 82-летнего местного жителя задержали за убийство своей сожительницы. Пожилой мужчина приревновал 83-летнюю женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Материалы уже переданы в суд. Фигуранту грозит принудительное лечение.

По данным следственных органов, психиатрическая экспертиза показала, что пенсионер в момент убийства страдал психическим заболеванием и не осознавал общественную опасность своих действий, не мог руководить ими.