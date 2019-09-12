Челябинск, , 07:57 — REGNUM В Челябинской области готовность к зиме составляет 97%. Об этом на областном совещании заявил и. о. главы минстроя региона Виктор Тупикин.

Глава области Алексей Текслер поставил мэрам задачу подготовиться к пуску тепла. Он обратил их внимание и на необходимость повышения эффективности системы отопления.

«Если есть ветхие сети, никакого тарифа не хватит, чтобы все это функционировало. Эти проблемы надо решать», — сказал Текслер и призвал мэров поработать над схемами теплоснабжения и устранить все замечания со стороны Ростехнадзхора.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Челябинской области уже начался отопительный сезон. В Кусинском районе школы, детсады и жилые дома отапливают с 3 сентября.

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