Анкара, , 07:41 — REGNUM Двое повстанцев из Рабочей партии Курдистана сдались правоохранительным органам Турции, об этом 12 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Как утверждают чиновники провинции Хаккяри, где произошел инцидент, данный факт стал возможен благодаря продолжительной пропагандистской кампании, целью которой было побуждение курдов к капитуляции.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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