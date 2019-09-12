Южно-Сахалинск, 12 сентября 2019, 07:34 — REGNUM Достойная зарплата, возможности карьерного роста и оплата жилья. На Сахалине продолжает действовать программа по привлечению молодых медиков, передает Общественное телевидение России. Только с января на остров приехали более 130 специалистов со всей страны. Мотивирующие механизмы регулярно обновляют, в этом году они небывалые.
У терапевта Ирены Жамсарановой полная запись, но очереди у кабинета нет. Пациенты приходят к назначенному времени. Попасть на прием можно без проблем. Ждать неделями больше не приходится. Участковых в Корсаковской больнице теперь полный штат.
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Ирена приехала на Сахалин около года назад сразу после окончания института. По программе ей оплатили переезд, выдали подъемные, поставили в очередь на квартиру и оформили надбавки к зарплате. А вот старший коллега Ирены акушер-гинеколог Денис Жданович прибыл в Корсаков как молодой специалист пять лет назад. Сейчас он работает сразу в двух отделениях, кроме пациенток в стационаре, всегда есть внеплановые операции.
Программа по привлечению врачей на Сахалин работает уже шесть лет. Когда ее запускали, ситуация в регионе была критической. Медиков не хватало не только в отдаленных районах острова, но и в Южно-Сахалинске. А к некоторым специалистам можно было попасть, лишь выехав в Хабаровск или Владивосток.
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Региону по-прежнему не хватает врачей-специалистов. Особенно неонатологов, онкологов и кардиологов. Но большую часть вакансий в крупных больницах и поликлиниках на Сахалине всё же удалось закрыть. Теперь нужно привлечь докторов в отдаленные северные районы. Туда едут не так охотно.
Чтобы ускорить решение проблемы, в этом году власти в два раза увеличили «подъемные» молодым медикам — до 2,6 млн рублей. Появилась выплата на покупку жилья — до 3 млн. Компенсируется и аренда квартиры. А в больницах и поликлиниках создают комфортные условия работы и закупают современное оборудование.
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