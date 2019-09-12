Южно-Сахалинск, , 07:34 — REGNUM Достойная зарплата, возможности карьерного роста и оплата жилья. На Сахалине продолжает действовать программа по привлечению молодых медиков, передает Общественное телевидение России. Только с января на остров приехали более 130 специалистов со всей страны. Мотивирующие механизмы регулярно обновляют, в этом году они небывалые.

У терапевта Ирены Жамсарановой полная запись, но очереди у кабинета нет. Пациенты приходят к назначенному времени. Попасть на прием можно без проблем. Ждать неделями больше не приходится. Участковых в Корсаковской больнице теперь полный штат.

Ирена Жамсаранова участковый врач-терапевт Корсаковской ЦРБ «Когда я только приехала, у нас были вакантные должности. Недавно буквально прибыли еще два молодых специалиста с Хабаровска, как я знаю, заняли два свободных участка. На всех участках есть врачи теперь».

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Ирена приехала на Сахалин около года назад сразу после окончания института. По программе ей оплатили переезд, выдали подъемные, поставили в очередь на квартиру и оформили надбавки к зарплате. А вот старший коллега Ирены акушер-гинеколог Денис Жданович прибыл в Корсаков как молодой специалист пять лет назад. Сейчас он работает сразу в двух отделениях, кроме пациенток в стационаре, всегда есть внеплановые операции.

Денис Жданович, врач акушер-гинеколог Корсаковской ЦРБ «В роддоме, если требует какая-то экстренная ситуация, то мы из гинекологического отделения ведем прием и в акушерском отделении. Нам не хватает немного акушеров-гинекологов. Не скажу, что много там. Но пару человек нам в помощь не помешало бы».

Программа по привлечению врачей на Сахалин работает уже шесть лет. Когда ее запускали, ситуация в регионе была критической. Медиков не хватало не только в отдаленных районах острова, но и в Южно-Сахалинске. А к некоторым специалистам можно было попасть, лишь выехав в Хабаровск или Владивосток.

Галина Даровская, жительница Южно-Сахалинска «Я, например, к неврологу раньше по две недели ждала приема. Сейчас я позвонила в понедельник, на среду меня уже записали».

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Региону по-прежнему не хватает врачей-специалистов. Особенно неонатологов, онкологов и кардиологов. Но большую часть вакансий в крупных больницах и поликлиниках на Сахалине всё же удалось закрыть. Теперь нужно привлечь докторов в отдаленные северные районы. Туда едут не так охотно.

Владимир Ющук, министр здравоохранения Сахалинской области «Нам не хватает врачей-специалистов. В основном, это амбулаторно-поликлиническое звено. Та программа, которая сегодня реализуется по привлечению кадров по поручению руководителя региона, она дает нам большие надежды на то, что мы до октября месяца привлечем более 200 врачей».

Чтобы ускорить решение проблемы, в этом году власти в два раза увеличили «подъемные» молодым медикам — до 2,6 млн рублей. Появилась выплата на покупку жилья — до 3 млн. Компенсируется и аренда квартиры. А в больницах и поликлиниках создают комфортные условия работы и закупают современное оборудование.

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