Москва, , 07:33 — REGNUM Программа Дней Омской области в Москве включает в себя почти два десятка мероприятий, которые пройдут 12−13 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

В Москве работает делегация Омской области, которую возглавил омский губернатор Александр Бурков.

12 сентября в Москве пройдёт круглый стол представителей туристической отрасли. Губернатор Александр Бурков проведёт переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Запланировано подписание соглашения о взаимодействии в экономической, культурной, социальной и иных сферах и другие мероприятия.

13 сентября в Москве представят экономический и инвестиционный потенциал Омской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Омской области проводились Дни Москвы.

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