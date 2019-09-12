Мурманск, , 07:33 — REGNUM В Мурманской области состоялось первое судебное заседание по иску, в котором бывшая чиновница Лилия Х. требует 100 тыс. рублей от родителей сбитого ей подростка, сообщил 11 сентября НТВ.

Дело о ДТП закрыли примерно год назад. Оно произошло в дачном поселке. Женщина на автомобиле сбила 13-летнего подростка, который на велосипеде выезжал со второстепенной дороги на главную и не убедился в отсутствии автомобилей.

Ситуацию рассмотрели, как столкновение двух транспортных средств и бывшая чиновница наказания за нанесенные травмы не понесла. Теперь она посчитала, что при столкновении автомобилю нанесен ущерб, который оценен в 100 тыс. рублей.

Родители мальчика возмутились: лечение еще не окончено, а из-за травм их сын теперь не может вернуться в хоккей. Они пригласили прессу. Суд, несмотря на протесты адвоката Лилии Х. сделал заседание открытым. Рассмотрение иска еще не окончено.