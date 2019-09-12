Ульяновск, , 07:25 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, на каникулах в лагерях отдохнули более 55 тыс. школьников.

На проведение летней кампании из областного бюджета направлено 367,4 млн рублей. Летом детей приняли 517 организаций отдыха, в том числе 31 загородный оздоровительный лагерь, 407 дневных школьных лагерей, 58 детских лагерей труда и отдыха, 17 лагерей палаточного типа и четыре профильных лагеря.

В этом году в Чердаклинском районе открыт новый оздоровительный лагерь «Смарт», где отдохнули около 400 детей и подростков.

Всего на каникулах в лагерях отдохнули более 55 тыс. школьников.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, «выраженный оздоровительный эффект оздоровления» составил 94,3% (в 2018 году — 94,2%), слабый — 5% (в 2018 году — 5%), отсутствует оздоровительный эффект оздоровления у 0,7% (2018 — 0,8%) детей и подростков. Оценка эффективности оздоровления проводится на основании данных о заболеваемости в летних лагерях, физическом развитии (антропометрические показатели, жизненная ёмкость лёгких, индекс Кетле, мышечная сила рук), проб состояния дыхательной, сердечно-сосудистой систем.