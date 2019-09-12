Москва, , 07:25 — REGNUM В ходе обработки результатов опросов владельцев машин было выявлено, какие модели Hyundai предпочитают разные возрастные группы в России. Рейтинг составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Анкетирование, по результатом которого было проведено исследование, проводилось с 2013 по 2019 год.

Самыми молодыми водителями автомобилей Hyundai стали владельцы модели Accent. Любителям этого авто в среднем 35 лет. Средний возраст владельцев моделей Solaris и Elantra — 36 лет. Их на два года старше обладатели машин Hyundai Getz. Средний возраст самого популярного в России SUV — Hyundai Creta — 40 лет.

И, наконец, самыми возрастными поклонниками бренда Hyundai стали владельцы модели Tucson, ix35 и Santa Fe. Их средний возраст составил 42 года.

Напомним, компания Hyundai Motor (включающий Hyundai и Kia) продала за первые шесть месяцев 2019 года 45 тыс. электрокаров, что более, чем в два раза больше прошлогоднего результата (18 445 ед.).

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