Сеул, , 07:35 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее проживало 335 тыс. мультикультурных семей или 1 009 000 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистической службе страны.

Согласно опубликованным данным, на мультикультурные семьи приходится 2% от общей численности населения (51,36 млн человек).

Известно, что по сравнению с 2017 годом, число мультикультурных семей увеличилось на 16 тыс.

В 2015 году в стране насчитывалось 229 тыс. многокультурных семей, в 2016 году — 316 тыс. семей, в 2017 году — 319 тыс. семей.

По регионам, 31,2% (106 тыс. человек) многокультурных семей было зарегистрировано в провинции Кёнгидо, 21,7% (74 тыс. человек) в Сеуле, 7,1% (240 тыс. человек) в Инчхоне.