Пермь, , 07:18 — REGNUM Власти Пермского края проводят закупку лекарственных препаратов для льготников. Объявлены аукционы на 19,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Согласно условиях техзадания, победитель торгов должен осуществить поставку 8400 капсул по 200 мг «Нилотиниба», а также 2240 таблеток по 50 мг «Элтромбопага».

«Нилотиниб» является противоопухолевым средством и применяется для пациентов, у которых отсутствует эффект при стандартной терапии. С помощью препарата «Элтромбопаг» лечат тяжёлую форму иммунной тромбоцитопении.

Добавим, в августе власти объявили о запуске лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний крови на 111 млн рублей.

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