Томск, , 06:52 — REGNUM В Томской области с начала 2019 года появились на свет 7416 детей, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в администрации региона.

В том числе родились 3792 мальчика и 3624 девочки. Больше всего детей появились на свет в роддомах Томска — 5745.

За указанный период в Томской области родились 110 двоен. В областном перинатальном центре приняли три тройни.

Самым крупным младенцем стал мальчик весом 5,7 кг, родившийся в Томске.

Напомним, в Томской области, по данным переписи 2018 года, проживают 1,078 млн человек.