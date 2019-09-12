Абакан, 12 сентября 2019, 06:42 — REGNUM Южно-Сибирский филиал Института истории материальной культуры Российской Академии наук (РАН) откроется в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
С представителями института 11 сентября встретился глава Хакасии Валентин Коновалов. Стороны обсудили открытие филиала и «дальнейшие перспективы развития взаимоотношений в области науки и археологии».
По словам замдиректора института Натальи Соловьевой, открытие филиала совместно с Хакасским госуниверситетом (ХГУ) даст возможность специалистам работать на местной научной базе.
В республиканском правительстве подчеркнули, что на сегодняшний день Хакасия «занимает лидирующие позиции в сфере изученности культурного наследия». В регионе была создана первая хронология памятников.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Хакасии подчеркнули, что власти региона и Институт истории материальной культуры РАН будут сотрудничать в рамках программы по сохранению культурного наследия Хакасии.
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