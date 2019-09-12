Первоуральск, Свердловская область, , 06:18 — REGNUM В Краснодарском крае задержан находившийся в розыске мужчина, ранее осуждённый на семь лет лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГУФСИН России по Свердловской области.

Гражданин был задержан в Туапсе 11 сентября в 05:00 по местному времени. Это произошло после того, как соседи пожаловались на громкую музыку в одном из домов. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которым мужчина представился своим настоящим именем, но при проверке предъявил другие документы.

На данный момент гражданин находится в СИЗО и будет этапирован на Урал в ближайшее время.

Отметим, что в 2008 году мужчина занимал должность заместителя главы Первоуральска.

Напомним, что 10 мая 2018 года указанный гражданин Первоуральским городским судом признан виновным в вымогательстве имущества (ч. 3 статьи 163 УК РФ) и приговорён к семи годам лишения свободы заочно. Учитывая то, что обвиняемый на суд не явился, он был объявлен в федеральный розыск.