Тобольск, Тюменская область, , 06:01 — REGNUM В тюменском городе Тобольске местный житель девять лет уклонялся от призыва на военную службу. Сейчас ему грозит лишение свободы до двух лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Согласно материалам следствия, обвиняемый в 2010 году прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к прохождению военной службы. От призыва молодой человек уклонился. Его разыскали и 7 декабря 2018 года вручили повестку о явке в военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссии. Мужчина требования проигнорировал.

По факту было заведено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Тобольска, который обвиняется по ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Материалы дела переданы в суд.