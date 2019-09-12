Наньчан , , 05:55 — REGNUM Крупнейшее в Китае пресноводное озеро Поянху в провинции Цзянси на востоке Китая вошло в период засухи на 56 дней раньше, чем в среднем, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

По данным на 8:00 по местному времени 11 сентября уровень воды на гидрологической станции Синчжи, расположенной на озере упала до 11,7 метров, что на 4,55 метров ниже, чем в среднем за период долгосрочных наблюдений. Общая площадь озера на указанную дату составила 1340 кв. км при объеме 2,69 млрд кубометров. Оба этих показателей значительно ниже, чем днем ранее.

Согласно государственным ведомствам, специализирующимся на водных ресурсах в провинции Цзянси, раннее начало сезона засухи, в основном, вызвано нехваткой воды, которая поступает из пяти основным притоков в связи с относительно малым количеством осадков, которые выпадали с конца июля.

Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в озере может упасть ниже 10 метров уже к концу сентября в связи с высокими температурами, воцарившимися в регионе и малым количеством осадков.